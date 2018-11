Lamenta Trump ataque en bar de California y destaca el trabajo de la policía

EFE - El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó hoy la "gran valentía" de la Policía al enfrentar al autor del tiroteo que deja al menos 12 muertos en una bar de la localidad californiana de Thousand Oaks, donde se celebraba una fiesta universitaria.



"Gran valentía mostrada por la Policía. La Patrulla de Carretera de California estaba en la escena de los hechos en tres minutos y el primer agente en entrar disparó en numerosas ocasiones. Ese sargento del alguacil murió en el hospital. Dios bendiga a todas las víctimas y familiares de las víctimas", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

....Great bravery shown by police. California Highway Patrol was on scene within 3 minutes, with first officer to enter shot numerous times. That Sheriff´s Sergeant died in the hospital. God bless all of the victims and families of the victims. Thank you to Law Enforcement.