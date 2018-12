La verdad de la supuesta muerte por tweking

Pese a lo aparatoso que aparenta ser su acto, finalmente logró ganar el concurso

Por: Azteca América



Recientemente comenzó a circular en las redes un perturbador video que muestra a una mujer que casi se rompe el cuello tratando de ganar un Desafío de Twerking con un premio de 25 mil dólares, que organizó el grupo City Girls en Jamaica.

Una bailarina twerk logró ganar el dinero, pero estuvo a punto de perder su vida tratando de ganarlo. La bailarina jamaiquina que se conoce como Dancehall HeadTop en Instagram, se torció el cuello y en las redes la dieron por muerta.

La joven que está haciendo "twerking", mientras se escucha el tema Twerk del grupo City Girls junto a Cardi B, y de pronto apoya su cabeza en el piso para hacer otro paso de baile, sin embargo, algo sale mal y su cuerpo se hace hacia atrás, lo impactante es cuando se ve como su cuello se dobla dramáticamente.

Su cuello estaba a apenas un par de centímetros de quebrarse, lo que habría llevado a la parálisis o la muerte, pero después de unos segundos se levanta y sigue bailando.

No solo no se murió, sino que se llevó el primer lugar y los 25 mil dólares, así que la moraleja es que no hay que creer todo lo que se dice en las redes... ¿o tú que opinas?