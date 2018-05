La invitación más original a un baile de graduación

Redacción - La usuaria @jenna_mcintosh9 compartió una serie de fotografías en las que se aprecia cómo un chico le pidió que fuera con él a su baile de graduación.

El joven lo hizo de una forma muy original ya que se disfrazó de SpiderMan, colgado de una cuerda y con un especial cartel.

"It would be Marvelous to go to prom with you (Sería maravilloso ir a la fiesta de graduación contigo)" se lee en el cartelón.

La tierna acción ha recibido miles más de 140 mil 'me gusta' y más de 30 mil 'retweets', como también comentarios como: "Madre mía a mi me lo piden así y es que directamente me caso", "Es la mejor invitación de Prom que he visto en mi vida a mi si me hacen eso me ganas".