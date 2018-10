La imagen que engaña los ojos de los internautas

Por: Redacción



Una imagen con ilusión óptica confunde a los internautas, pues todos parecen ver un 'cuervo', pero en realidad se trata de otro animal.

"Esta foto de un cuervo es interesante porque... en realidad es un gato", con estas palabras publicó el usuario de Twitter Robert Maguire, estadounidense, en la confusa imagen.

Para quienes no logran ver el gato, se ve como inclina la cabeza hacia arriba de tal manera que una de sus orejas nos hace creer que es el pico del 'cuervo' posando de perfil.

La foto fue publicada el pasado 27 de octubre y ha recibido más de 110 mil me gusta en Twitter.

Algunos usuarios bromearon diciendo que se trataba de "un cuervo disfrazado astutamente como un gato que pretende ser un cuervo".

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD