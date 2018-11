La carta '8' de diamantes esconde un secreto

Por: Redacción



Los usuarios de Twitter se quedaron sorprendidos cuando un usuario reveló que hay un tercer número ocho oculto en la carta 8 de la baraja de Poker.

Un usuario de Liverpool, que tiene el nombre de cuenta de Plink, preguntó en Twitter: "¿Qué edad tenías cuando viste por primera vez el 8 en medio del 8 de los diamantes?"

La carta que compartió muestra cómo se puede hacer una figura '8' a partir del espacio en blanco entre los diamantes en la tarjeta.

Si bien la publicación provocó muchos comentarios, entre ellos, de las personas que dice ya habían visto el número, mientras que algunos usuarios sorprendidos comenzaron a retuitear.

El tweet ha recibido miles de "me gusta". Muchos de los comentarios fueron de personas que dijeron que la revelación había "cambiado su vida", mientras que otros dijeron que el descubrimiento tenía "años de antigüedad".

Y tú... ¿ya sabías?

What age were you when you first saw the 8 in the middle of the 8 of diamonds? ?? pic.twitter.com/GjRLkyl7Vu