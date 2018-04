Justin Trudeau se baja del pedestal

Roberto Uriel Torres

Por:

Redacción - Probablemente no haya en el mundo en este momento un político más admirado y popular, positivamente hablando, que Justin Trudeau.

El primer ministro de Canadá, de 46 años de edad, se ha vuelto el consentido del momento, acapara los reflectores una vez que Obama salió de la esfera pública y supone en la escena internacional la contraparte a su homólogo estadounidense.

Su autobiografía, titulada "Todo aquello que nos une", ya está disponible en México, bajo el sello de Grupo Planeta. En ella, Trudeau se muestra como un hombre similar a cualquier otro.

Licenciado en literatura inglesa, instructor de snowboard, profesor de francés y de matemáticas y boxeador amateur, Trudeau presenta su libro de memorias, cargado de anécdotas y reflexiones, que complementa con fotografías de su colección privada.

Inicia contando su infancia en el 24 de Sussex como hijo del entonces primer ministro, Pierre Trudeau, una niñez marcada por los problemas de pareja de sus padres que acabó en un conocido divorcio.

"En ocasiones, algunas personas se sentían fascinadas por el prestigio de mi apellido e intentaban adentrarse en mi círculo social por razones equivocadas. Con los años, me acostumbré a esta clase de cosas y desarrollé un sexto sentido social que sigue sirviéndome en la actualidad", afirma.

Aborda uno de los golpes más fuertes que ha recibido su familia: el fallecimiento de su hermano menor Michel a causa del desprendimiento de una avalancha de nieve al esquiar.

"Busqué y recibí apoyo desde muchos frentes: fe, terapia y, sobre todo, un círculo increíble de amigos. Comprendí que la amistad no consiste en estar en los buenos momentos, en las risas, en las aventuras, sino en estar para el otro durante nuestros momentos más difíciles y solitarios.

"Fue a lo largo de aquella oscura época cuando entendí que las extraordinarias personas a las que puedo llamar amigos son las que me hacen ser el tipo más afortunado del mundo", señala Trudeau.

También cuenta los años de su adolescencia, la universidad en McGill, los días de la época del Acuerdo de Charlottetown. Como todo joven, enfrentó situaciones normales que implicaban el acné, sus complejos, su pelo, la vestimenta, etcétera.

"Si ahora recibo cumplidos por mi apariencia, aprecio las amables palabras, pero siempre tengo la vaga sensación de que la gente está siendo simplemente educada. Es un vestigio de aquellos años de adolescencia en el Brébeuf, y sospecho que es algo muy común entre quienes tuvimos dificultades con nuestro aspecto durante la adolescencia", indica el primer ministro canadiense.

En las páginas de "Todo aquello que nos une" cuenta también cómo conoció a su esposa, Sophie Grégoire, una profesora de yoga con quien se casó en 2005 y madre de sus dos hijos. Trudeau realza el papel central que ella ha tenido en su vida personal y profesional.

"La razón por la que entré en política, me recordaba, era promover la imagen que yo tenía sobre un Canadá mejor, y no para aparecer en el ciclo de noticias del siguiente día soltando alguna ocurrencia. A veces las personas que han hecho de la política su sustento les resulta fácil quedarse atrapados en el fragor de la batalla y olvidarse de sus valores personales. Sophie no lo hace nunca, y por muy intensas que se pongan las cosas, siempre se asegura de que yo tampoco lo haga".

El libro también cubre el proceso que pasó para ingresar a la política, su búsqueda del cargo público más importante de su país, sus experiencias ya en el gobierno y las convicciones que ha cultivado en su vida.

"Hay tantas cosas fugaces y efímeras en política. Y gran parte de ellas son, bueno, ´merde´. Los vínculos que estableces con las personas que invierten sus esperanzas y su confianza en ti, eso es lo que te ayuda a superar todo lo demás. Eso es lo que hace que valga la pena", asegura Trudeau.