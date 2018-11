Joven se pone pestañas postizas y casi pierde la vista

Por: Redacción



Una mujer de Inglaterra casi pierde la vista luego de que en un salón de belleza le aplicaran extensiones de pestaña usando pegamento para uñas.

A través de redes sociales, Megan Rixson relató su historia, la cual fue retomada por medios británicos.

La joven de 20 años cuenta que siempre iba al mismo centro de belleza, pero hace unas semanas quiso probar un nuevo lugar que a primera vista lucía bien, sin embargo, no investigó más acerca de él.

Luego de que le aplicaran las extensiones de pestañas cerró los ojos para reposar. Al poco tiempo Megan le advirtió a la encargada que le dolían los párpados y que estaba viendo puntos blancos, pero ésta le aseguró que no había motivo para preocuparse porque era "normal".

Pero al intentar abrir los ojos le fue imposible ya que estaban pegados. Además, presentaba lagrimeo e irritación.

Cuando reclamó a la trabajadora del local por lo sucedido, ésta reveló que en vez de pegamento para pestañas había usado pegamento para uñas, que es más agresivo. Aunque Megan pudo recuperar la vista después de algunas horas, sus ojos quedaron adoloridos y muy sensibles.

"Chicas deben ser muy cuidadosas cuando se hacen las pestañas. Me hice las mías hoy en un lugar nuevo y resulta que usaron pegamento de uñas en mis pestañas. Realmente perdí la vista por 2 horas. Afortunadamente, la hinchazón ha bajado, pero todavía hay dolor. Tengan cuidado", escribió Megan junto con un video en su cuenta de Twitter.

Girls be very very careful where you get your eyelashes done!!I got my individuals done today somewhere new and it turns out they used nail glue on my lashes. I genuinely lost my sight for 2 hours. Thankfully the swelling has gone down, but there still very sore. Be careful?? pic.twitter.com/NmsFr9QSbk