Joven relata en Facebook el ataque sexual del que fue víctima tras concierto

Una joven estadounidense que vive en Madrid, España, brutalmente golpeada y violada por un hombre desconocido cuando regresaba a su casa después de asistir a un concierto.

Andrea Sicignano, de 27 años, aprovechó la difusión masiva que otorgan las redes sociales para compartir en su cuenta de Facebook su relato y mostrar las fotografías donde aparece con los golpes que le dejó el hombre que la atacó.

De acuerdo con lo que cuenta, la joven regresaba de un concierto en Madrid cuando por error se confundió de autobús, pero como ya era de madrugada no había más unidades disponibles y ahí comenzó su pesadilla.

El vehículo la llevó hasta una zona desconocida -para ella- y cuando se bajó un hombre que la vio preocupada se ofreció a ayudarla. "Estaba perdida a las 4 de la mañana y el transporte público había dejado de funcionar. Necesitaba ayuda y el hombre me aseguró que podría ayudarme a llegar a casa", cuenta.

Sin embargo, ella decidió no aceptarla, trató de irse del lugar y hablar a alguien por celular, pero el hombre le arrebató el aparato y le impidió cualquier posibilidad de huir.

"Me golpeó en la cara una y otra vez hasta que no pude pelear más. Y me violó", escribió en su cuenta de Facebook.

"Mientras luchaba, él comenzó a golpearme. Estaba gritando y luchando con todo el poder que podía reunir. Traté desesperadamente de alcanzar mi teléfono, pero él gritó en español: 'Tengo su teléfono, no puede llamar a nadie'", continuó su relato.

"Me golpeó en la cara una y otra vez hasta que ya no pude luchar más. Ya no podía gritar. Apenas podía ver a través de la sangre en mis ojos", expresó.

Cuenta que el ataque fue tan violento que decidió fingir que estaba muerta con la esperanza que su agresor se marchara. Pero antes de irse, la violó.

En algún momento la joven perdió el conocimiento y cuando lo recuperó estaba tirada en la calle, la sangre en sus ojos casi no la dejaba ver y poco a poco empezó a levantar sus cosas que habían quedado tiradas en el suelo. Su ropa interior estaba atada a sus zapatos y después de un gran esfuerzo logró desamarrarla y ponérsela nuevamente y después corrió descalza por la calle y empezó a gritar para pedir ayuda.

Ya en el hospital le hicieron numerosas pruebas y exámenes. Tenía un ojo hinchado, la nariz fracturada, moretones y arañazos por todo el cuerpo.

Aunque no proporciona la fecha exacta en que ocurrieron los hechos, informó que el 19 de diciembre la policía de Madrid detuvo a su agresor fue detenido su agresor al que ya identificó y el que tendrá que pasar un proceso penal.

Tras su traumática experiencia, la joven lanzó una campaña a través de la plataforma Gofundme para recaudar dinero para las víctimas de agresiones sexuales.

"Las mujeres no son objetos, no estamos aquí para ser tomadas, usadas y desechadas. No podemos vivir nuestras vidas con miedo, no podemos dejar que el mal gane. Deja que este mensaje te dé poder, no te desanime", señala Andrea en su publicación que ha tenido 51 mil reacciones y se ha compartido más de 25 mil veces.