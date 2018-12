Joven quedó así tras asistir a ´fiesta de bótox´

Mundo - 06/12/2018 09:31 a.m.

Rachael Knappier asistió a una "fiesta de bótox", es decir, una reunión en donde un grupo de amigas acuden para recibir inyecciones de bótox en diferentes zonas del cuerpo. Con lo que no esperaba, es que la mala aplicación del bótox en sus labios, la llevó a casi perder su labio superior.

Esa noche, tras haber sido inyectada en los labios con bótox, la joven inglesa de 29 años sintió un intenso dolor.

Más tarde dejó de sentir sus labios. "Los tenía de un tamaño que nunca había visto", dice Knappier.

Contó que en ese momento llamó a la esteticista que le había aplicado el tratamiento.

"Me dijo que me pusiera hielo y que me tomara un antihistamínico, pero mis labios seguían creciendo", dice.

"Luego me comenzó a gritar: ´¡vete a urgencias!'".

Los médicos que la atendieron confirmaron que debían extraer el líquido insuflado de manera inmediata, ya que si el tejido moría, podría perder su labio posterior.

A las 72 horas del tratamiento de emergencia, la hinchazón de sus labios comenzó a disminuir y, tres meses después, sus labios casi volvieron a la normalidad.

"Me dejó traumatizada, no le deseo esto ni a mi peor enemigo", dijo.

Desde entonces, Knappier inició una campaña para que este tipo de tratamientos solo puedan ser realizados por médicos, enfermeros o dentistas.