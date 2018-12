Joven pide que le grapen 52 cartas en las espalda para ser 'tendencia'

El adolescente, de Northwood en Pennsylvania, incluso afirma que no piensa en "las consecuencias" del acto imprudente y está más "preocupado por volverse viral"

Mundo - 06/12/2018 11:51 a.m.

Por: Redacción



Un adolescente atrevido quiere convertirse en una "sensación de Internet", pues le pidió a sus amigos que le pusieran una baraja de cartas completa en la espalda, usando grapas.

La espalda de Zach Halliday se puso "roja" cuando su compañero grapa las 52 cartas en su espalda y en los hombros en tan solo un minuto.

El adolescente de Pensilvania, incluso afirma que no piensa en "las consecuencias" del acto imprudente y está más "preocupado por volverse viral", informó Daily Mail.

Durante el video, Zach se pone nervioso mientras que su amigo, Sean McCarthy, de 24 años, usa una grapadora industrial para pegar las cartas en su piel.

Después de que todas las tarjetas fueron arrancadas, Zach afirma que los cortes sangraron a través de su camisa durante dos días y los trató con crema antiséptica.

"La gente no cree que estés hablando en serio hasta que realmente lo hagas. Realmente no me preocupo por las lesiones, la vida continúa", dijo Zach.

"Fueron 52 grapas y pensé que si alguien pudiera engrapar una tarjeta en la frente, no creo que sea mucho peor haciendo todo el paquete. No creo que nadie me venza", aseguró.