Joven parapléjico baila con su esposa en su boda

En redes sociales compartieron unde un hombre parapléjico que logró bailar con su pareja durante su boda ena pesar de su condición.

Los novios eran Cinthia Zanuni y Hugo Rohling, un hombre que por un accidente en motocicleta quedó paralizado de las piernas desde hace cinco años.

En el video se observa cómo el hermano y el padre amarran sus pies a Rohling y lo apoyan en sus brazos para que posteriormente su esposa baile con él la canción ´With A Little Help From My Friends´ de la banda The Beatles.

En las imágenes se observa que la esposa baila y luego se aleja secándose las lágrimas.

El video fue compartido por Marcelo Enrique da Silva, quien es uno de los amigos de la pareja.