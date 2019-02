Joven mujer se perfora la nariz y queda parapléjica

Mundo - 13/02/2019 11:59 a.m.

tenía 20 años cuando decidióla nariz sin pensar que el '' la haría pasar lo que ella considera como la peor etapa de su vida.

A pocos días de comenzar una pasantía comenzó a sentir dolores muy fuertes en la espalda, por lo que tuvo que tomar medicamento para poder asistir a trabajar, sin embargo esto no fue suficiente.

Debido a los fuertes dolores decidió dejar de ir a trabajar. Poco después perdió la movilidad en las piernas y luego ya no pudo mover el resto del cuerpo, "no sentía nada del pecho para abajo", mencionó a la BBC de Brasil.

Luego de realizarle los estudios correspondientes para descubrir qué la había paralizado, el neurocirujano le comentó que una bacteria llamada Staphylococcus aureus, le transmitió una enfermedad a través de la sangre, la cual había entrado a su organismo mediante una infección.

"El médico me preguntó si había tenido alguna herida en la nariz o algo similar porque, tal como me explicó, esa bacteria suele generarse en las fosas nasales. Fue entonces cuando le conté que me había hecho un piercing en la nariz el mes anterior". Fue entonces cuando el doctor le indicó que el piercing había sido la puerta de entrada para la bacteria.

La joven ya se había perforado la nariz hasta tres veces en el lado derecho de la nariz, sin embargo en esa ocasión decidió ponérsela en el lado izquierdo y le había sangrado, lo cual le generó la infección y provocó que se le hinchara.

"Pensaba que solo se trataba de un grano, pero me dio fiebre. Me lo traté yo misma, me puse unas pomadas y a la semana desapareció", mencionó la joven de 20 años.

Cuando le hicieron una resonancia magnética, los doctores descubrieron que tenía 500 mililitros de pus entre tres vértebras que presionaban su médula espinal, por lo que tuvo que ser operada de emergencia para retirarle el líquido.

El cirujano encargado de la operación, Oswaldo Ribeiro Marquez, señaló que aunque es raro, es posible que un piercing cause paraplejia.

"Este procedimiento detuvo la progresión de la paraplejia, que podría haberse extendido más. La pus podría haber generado una infección que la podría haber matado. Al extraer el líquido, la médula se descomprimió y el cuadro de la paciente mejoró", explica el cirujano.

Luego de la operación, la mujer dejó de sentir el fuerte dolor que la acompañó por dos meses, aunque hasta el momento no ha podido recuperar la movilidad. Pese a esto los doctores esperan que con terapia, pueda volver a caminar.

La estudiante declaró que no tomará ninguna acción legal contra el establecimiento o el profesional que le colocó el pendiente, pero espera que se preocupen más por la salud de sus clientes, debido a que la infección fue provocada debido al mal procedimiento de la perforación.