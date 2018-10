Joven halla gusanos en dispensador de kétchup de restaurante

Por: Redacción



"Nunca más me acercaré al kétchup en McDonald's", con esa frase la usuaria de Twitter @bellaritchie00 acompañó un video muy perturbador que grabó en una sucursal de McDonald's, en Cambridge, Reino Unido, el cual compartió a través de la red social el pasado miércoles.

La joven estudiante denunció de esta forma que en el dispensador de kétchup se movían unos gusanos.

Bella aseguró que había avisado a una de las empleadas del local sobre el hallazgo, sin embargo, fue ignorada por la mujer, quien siguió atendiendo a los clientes.

"Literalmente, tuvimos que frenar a algunos para que no comieran esto, porque ellos no se daban cuenta. Es tan macabro", escribió.

A raíz de la publicación, McDonald's reaccionó al siguiente día y pidió a la joven les proporcionara más detalles sobre este hecho para realizar la investigación interna, la cual sigue en curso.

(Con información de RT)