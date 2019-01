Japón tuvo el primer eclipse solar parcial de 2019

ADN 40 - El primer eclipse solar parcial del 2019 tuvo lugar este domingo en Japón, el cual fue seguido por el Observatorio Nacional Astronómico de Japón.

La mañana de este domingo una parte del Sol quedó cubierta por la Luna lo que permitió disfrutar de un eclipse parcial, un fenómeno que no se observaba en el país desde marzo de 2016, destacó NHK.

En la ciudad de Sapporo, en el norte del archipiélago, cerca del 40 por ciento del Sol fue ensombrecido a las 10:13 hora local. En Tokio, a las 10:06, el eclipse era del 30 por ciento. E

En muchos puntos del países registraron concentraciones para observar el fenómeno. Los eclipses solares parciales ocurren cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, pero la Luna solo cubre parcialmente el disco del Sol.

El Observatorio Nacional Astronómico de Japón (NAOJ) transmitió en vivo el primer eclipse solar parcial del 2019 en Mitaka, Tokio.

Did you see the #PartialSolarEclipse today?

This is a photo of the eclipse taken by the #SolarFlareTelescope. https://t.co/UEHEg6L2K8 pic.twitter.com/h0D0mccE7G