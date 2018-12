Israelíes disparan contra sospechosos que cruzaron desde Siria

Por: EFE



El ejército de Israel disparó contra "sospechosos armados" que cruzaron desde Siria la Línea Alfa, cercana a la valla de separación entre ese país y el territorio sirio ocupado por Israel en los Altos del Golán.

"Hace unos momentos las Fuerzas de Defensa de Israel detectaron sospechosos armados que cruzaron la Línea Alfa dentro de Israel, cerca de la frontera con Siria de los Altos del Golán. En respuesta, las tropas dispararon contra ellos. No se registraron heridas a los soldados israelíes", informó el Ejército un comunicado poco después de las 23:00 hora local.

Según la agencia EFE, una portavoz militar no precisó si hubo personas muertas del lado sirio, Además, indicó que la respuesta israelí es “parte de la política de impedir las violaciones de la soberanía y de los acuerdos de 1974”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la decisión anunciada por Donald Trump no alterará la política israelí de "continuar actuando contra los intentos de Irán de establecerse militarmente en Siria".

Our troops spotted armed suspects crossing the Alpha Line into #Israel near the #Syrian border fence in the Golan Heights. In response, our troops fired towards them.

We will continue to operate against violations of Israeli sovereignty & the 1974 Separation of Forces Agreement.