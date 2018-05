Israel bombardea objetivos de Hamás en Gaza

Redacción

La Fuerza Aérea de Israel bombardeó instalaciones militares de Hamás al norte de Gaza.

Dichos ataques son en respuesta a los "disparos de ametralladoras pesadas" contra la ciudad de Sderot, según fuerzas militares.

En el comunicado de las FDI, se detalla que aviones israelíes atacaron cuatro edificios y objetos de infraestructura en un complejo militar.

Otros tres objetivos se hallaban en una instalación de producción de armas.

"Hamás es el único responsable de los sucesos que ocurren dentro y fuera de Gaza, y es responsable de todas las actividades terroristas que se perpetran desde Gaza contra civiles israelíes y la soberanía israelí", denuncian las FDI, que se dicen "preparadas para continuar cumpliendo su misión de garantizar la seguridad y el sentido de seguridad de los civiles israelíes".

Durante el pasado lunes, en el marco de la llamada "Marcha del retorno" y en repudio al traslado de la embajada de EUA a Jerusalén, 60 palestinos, entre ellos niños, murieron a manos del Ejército israelí, mientras que otros 2.700 manifestantes resultaron heridos.

El pasado martes, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que al menos 24 muertos pertenecían a los grupos militantes Hamás y Yihad Islámica.

Hamás confirmó este miércoles que 50 de las personas que fallecieron en las protestas eran miembros de la organización.

