Irán llama criminales a líderes de EUA, Francia y Reino Unido

Mundo - 14/04/2018 09:05 a.m.

Notimex - El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, ha condenado los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra Siria y describió a los líderes de los tres estados occidentales como "criminales".

"Claramente declaro que el presidente de Estados Unidos (Donald Trump), el presidente francés (Emmanuel Macron) y la primera ministra del Reino Unido (Theresa May) son delincuentes y han cometido un crimen", señaló el líder.

Los tres países, comentó Jamenei, "no lograrán nada y no obtendrán ningún beneficio, como también pasó en Irak, Siria y Afganistán en los últimos años, y cometieron los mismos crímenes pero no se han beneficiado de ellos".

El ayatolá Jamenei reaccionó a un ataque coordinado de Estados Unidos, Reino Unido y Francia sobre Siria en las primeras horas del sábado en represaria por un presunto ataque químico en el suburbio de Damasco la semana pasada.

Anteriormente, el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán condenó enérgicamente el bombardeo y lo consideró una violación del derecho internacional, advirtiendo contra las repercusiones de tal agresión contra un país independiente.

"La agresión es una violación flagrante del derecho internacional y un desprecio del derecho de Siria a la soberanía nacional y la integridad territorial", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado divulgado este sábado.

"Con base en regulaciones religiosas, legales y éticas, Irán se opone a cualquier uso de armas químicas, pero al mismo tiempo, rechaza y condena enérgicamente la fabricación de excusas para invadir un país independiente", se lee en el comunicado.

Irán también responsabilizó a Estados Unidos y sus aliados por las consecuencias regionales y extrarregionales del ataque militar que lanzó "sin evidencia o documento probado" de sus reclamos de un ataque químico por parte de Damasco.

La declaración también pidió a las organizaciones y organismos internacionales que condenen firmemente los ataques militares "arbitrarios y unilaterales" contra un estado miembro de las Naciones Unidas, que van en contra de las regulaciones internacionales y la Carta de la ONU.

Irán "condena enérgicamente" esos actos de agresión, que socavan la paz mundial y fortalecen el terrorismo y el extremismo en la región, detalló la declaración.

Siria fue atacada una semana después de un presunto ataque con armas químicas sobre la ciudad siria de Douma, cerca de Damasco.

Los países occidentales atribuyeron el incidente al gobierno sirio, pero Damasco rechazó las acusaciones como "fabricaciones" hechas por los propios terroristas (como Siria llama a los rebeldes) en un intento por detener los avances de las fuerzas progubernamentales.

Los nuevos ataques de Estados Unidos marcaron la segunda vez que el presidente Donald Trump autorizó ataques contra Siria. Ordenó un misil contra la base aérea de Shayrat en la provincia siria de Homs el 7 de abril de 2017.

Trump afirmó entonces que el campo aéreo había sido el origen de un presunto ataque de gas sarín en la ciudad de Khan Shaykhun, en la provincia siria de Idlib, el 4 de abril de ese mismo año.

En otra parte de su declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo que ambos ataques militares contra Siria se produjeron después de que terroristas enfrentaron derrotas en Aleppo y Ghouta Oriental, respectivamente.

También hizo hincapié en que la nación siria frustrará las conspiraciones destinadas a cambiar las ecuaciones sobre el terreno a favor de los terroristas.

El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI) sostuvo que el ataque tripartito contra Siria no debilitará el frente de resistencia, sino que lo reforzará frente a las medidas intervencionistas.

"Los estadunidenses deberían esperar las consecuencias de sus movimientos", afirmó el comandante adjunto del CGRI para Asuntos Políticos, general de brigada Yadollah Javani, a la agencia de noticias Fars.

"Se imaginan que pueden cambiar la situación sobre el terreno en Siria con tales medidas, pero no sucederá definitivamente", agregó.

"Si los estadunidenses piensan que con el dinero pueden disminuir el daño (sufrido) y continuar sus movimientos intervencionistas, están ciertamente equivocados y esas acciones allanan el camino para que Estados Unidos sufra daños en el futuro".