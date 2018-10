Intento de bloqueo en USMCA despierta descontento de China

Notimex - China calificó hoy como una "conducta deshonesta" de Estados Unidos la inclusión del artículo 32.10 en el Capítulo 32 del acuerdo comercial USMCA, que indirectamente obstruye la posibilidad de que los socios alcancen un acuerdo comercial con Beijing.

"China apoya firmemente el sistema de comercio multilateral con la Organización Mundial de Comercio (OMC) en su núcleo, y apoya una economía mundial abierta", afirmó en una declaración a la prensa la embajada de China en Ottawa, sobre ese punto del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Beijing se opone "a la fabricación de los conceptos de 'país de mercado' y 'país de no mercado' fuera del marco de la OMC, que en esencia es la excusa hecha por algunos países para eludir sus obligaciones y negarse a cumplir sus compromisos internacionales", afirmó.

En una reciente declaración, el vocero de la embajada, Yang Yundong, expresó el rechazo del gobierno chino al artículo 32.10 del Capítulo 32 de Excepciones y Provisiones Generales del USMCA.

El punto se refiere a que si uno de los tres socios del USMCA desea iniciar un acuerdo comercial con un país "de 'no mercado'" deberá avisar a los socios, a los cuales da derecho de revisar el texto de negociación comercial.

"China continuará buscando el comercio con otros países a pesar de las restricciones comerciales", agregó Yang.

El gobierno canadiense ha manifestado que busca estrechar lazos comerciales con Beijing y concretar un acuerdo de libre comercio, y el primer ministro Justin Trudeau se reunió con el presidente chino Xi Jinping en diciembre pasado.

El artículo 32.10 no menciona a China pero se refiere a las economías de "no mercado", a lo que Beijing repuso que apoya el sistema comercial multilateral, niega ser una economía de no mercado y asegura que es un miembro de buena reputación de la OMC.

"China buscará constantemente la apertura a su propio ritmo y llevará a cabo continuamente una cooperación económica y comercial mutuamente beneficiosa con países de todo el mundo que lo traten de manera amistosa y equitativa", afirmó el diplomático chino.

En una entrevista con la agencia Reuters publicada el viernes, el secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, reconoció que esta disposición pretende disuadir los acuerdos con China.

El diputado conservador canadiense Michael Chong criticó que Ottawa haya cedido parte de su soberanía con ese artículo: "ahora debemos tener el permiso de Washington para entrar en negociaciones comerciales por ciertos países que Estados Unidos designará de no mercado. Esto nos convierte en un Estado vasallo".

La negociadora comercial, la canciller Chrystia Freeland, reiteró la posición del gobierno federal de que nada en el USMCA impedirá a Ottawa buscar nuevos acuerdos comerciales, en especial con China.