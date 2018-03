Intenta burlar a la policía con licencia de Homero Simpson

Redacción

Por:

Un conductor que fue detenido por una patrulla, intentó engañar a la oficial mostrándole una licencia de conducir de Homero Simpson.

En lugar de presentar ante el policía una licencia rosa oficial del Reino Unido, el sujeto le mostró a la policía una versión similar que contenía una fotografía del famoso personaje de televisión, así como el resto de sus datos tales como: la fecha de nacimiento del señor Simpson, su dirección y su firma.

De acuerdo a una publicación del Twitter de "Thames Valley Police", este bochornoso episodio sucedió a principios de esta semana en las inmediaciones de la calle PC Phillips, situada en la ciudad de Milton Keynes, Inglaterra.

Las autoridades británicas aclararon que el auto fue incautado y que el conductor fue sancionado por circular sin seguro y sin una licencia de manejo apropiada.

(Con información de Daily Mail)

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ?????? pic.twitter.com/1IFWvJzyvH