Intensa turbulencia deja a 5 pasajeros heridos

Cinco personas resultaron heridas cuando un vuelo de Delta Air Lines experimentó una fuerte turbulencia y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.

El vuelo 5763 se dirigía a Seattle, Washington, desde Santa Ana, California, cuando la tripulación informó sobre la aterradora turbulencia en 34,000 pies, lo que lo llevó al aterrizaje en Reno, Nevada, alrededor de la 1 pm.

Tres de los pasajeros heridos fueron trasladados a un hospital local donde no reportaron su condición, según el portavoz del Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe, Brian Kulpin, según informa Dailymail.

Un video publicado en Twitter por un hombre dentro de la aeronave muestra a pasajeros agotados después del aterrizaje. Un carro de bebidas se ve de lado en el pasillo, el líquido salpicado en el techo y los artículos personales dispersos por toda la cabina.

"Locas turbulencias y lesiones, pero el equipo de @delta lo manejó perfectamente, incluso el aterrizaje de emergencia", escribió el pasajero Joe Justice en Twitter.

"Hicimos una inmersión de nariz, dos veces", agregó.

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv