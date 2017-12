Redacción

Con la idea de evitar que las aves "defequen en sus automóviles", vecinos de un suburbio de Londres, Inglaterra, mandaron colocar una serie de picos en los árboles de la zona, buscando impedir con ello que los pájaros se reposen sobre sus ramas.

Sin embargo, lo que no pudieron impedir estos colonos fue la ola de comentarios negativos y la indignación generada tras revelarse en redes sociales la estrategia aplicada.

Grupos defensores de los derechos de los animales ya externaron su postura y comentan que esto es un atropello a la naturaleza.

Por su parte, Paula O'Rourke, consejera del Partido Verde, puntualizó en una entrevista para un medio de comunicación de ese país que "esté permitido o no, se ve horrible y es una vergüenza ver los árboles convertidos en inhabitables para los pájaros, para proteger algunos automóviles".

Ante el escándalo, vecinos de la zona ya se excusaron y comentaron que, aunque ya han intentado varias estrategias para evitar que los pájaros no defequen, esta les parece la más acertada pues, advirtieron, las heces de los pájaros dañan gravemente la pintura de sus autos.

Our war on wildlife: now birds are not allowed in trees...?! Pigeon spikes spotted in Clifton, Bristol above a car park. Has anyone seen this before? How is it allowed?!

??: thanks to Anna Francis pic.twitter.com/NuG9WvYBMj