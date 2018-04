Inician bombardeos a Damasco en Siria

A minutos del anunció de Donald Trump sobre ataques de precisión en Siria, agencias reportaron explosiones en la ciudad de Damasco.

El Pentágono dio a conocer que se tratan de misiles lanzados desde buques y aviones, incluyendo misiles Tomahawk.

Los sistemas de defensa aérea en Siria se activaron sobre Damasco, aunque se espera un ataque contra aviones de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Según la agencia de noticias SANA indica 13 misiles han sido alcanzados hasta ahora.

Daily Mail publicó que tres centros de investigación científica fueron golpeados por los misiles.

#Damascus - Surface to air missiles being fired at FRA/US/UK aircraft/cruise missiles #SyriaStrikes pic.twitter.com/mjU6OuuzYv