Inhala cocaína sobre tumba de Pablo Escobar

Por: Redacción



Un turista británico fue expulsado de Colombia tras haber expresado su fanatísmo por el fallecido narco Pablo Escobar. Pues se grabó inhalando una línea de cocaína que yacía encima de la tumba del capo de capos.

El sujeto fue identificado como Stephen Semmens, originario de Gran Bretaña y de 35 años de edad.

En el video publicado, se ve a Semmens sonriente, mientras despliega y luego inhala cocaína sobre la tumba de Escobar, lugar a donde sus restos fueron trasladados este año.

Pese a que los hechos ocurrieron en abril del 2018, en días recientes Stephen se ha pronunciado arrepentido de sus acciones.

"La gente me envía amenazas de muerte en Facebook. Dicen que si me encuentran me van a desollar. No puedo ver a mis hijos y eso duele", dijo.