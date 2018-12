Impresiona rapera al imitar la voz de Siri

Por: Redacción



Una rapera de Baltimore, sorprendió a a diversos usuarios de la red luego de imitar a la perfección la voz de Siri, asistente con inteligencia artificial de Apple.

El video fue compartido en redes sociales donde ya cuenta con más de 15 millones de reproducciones.

Las imágenes muestran como la estadounidense pronuncia una serie de frases que usualmente el propietario del móvil escucha cuando llega a su destino.

Asimismo, diversos cibernautas acusaron a la protagonista del clip de hacer playback.

Sin embargo, la rapera demostró su talento al subir un nuevo video en donde igualaba el sonido de Siri y aprovechó para explicar que siempre ha tenido una buena voz y que se le da bien parodiar la forma de hablar de otras personas.

So last night I met the human form of Siri?????? pic.twitter.com/x3nC4XNile

EVERYBODY MEET HOOD SIRI, CAZ CURRENT, MR EARL, and some other stupid shit i added in here?? i lost my voice today but i hope you guys enjoy new videos coming soon ! @WORLDSTAR @TheShadeRoomm @Complex @nojumper pic.twitter.com/zWTRk1cy6d