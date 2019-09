Impresiona paciente con sangre azul en Estados Unidos

ADN 40 -

Una mujer de 25 años asistió al hospital de Rhode Island luego de presentar síntomas de fatiga, dificultades respiratorias y decoloración de la piel, que en algunas partes se había teñido color azul.

El caso fue publicado por la revista The New England Journal of Medicine, que mencionó que la mujer fue atendida en urgencias luego de que se le detectaran 22 respiraciones por minuto, cuando lo normal para un adulto es de entre 12 y 20.

Los estudios revelaron que su saturación de oxígeno era más baja de lo normal, de un 88%, por lo que decidieron suministrarle oxígeno complementario, sin embargo, esto no mejoró la situación.

Fue entonces que los doctores determinaron que la joven mujer tenía cianosis, que es una afección de corazón que provoca la coloración azul de algunas partes de la piel debido a la falta de oxígeno en la sangre, la cual, también puede cambiar de color.

Más específicamente, los doctores le diagnosticaron metahemoglobinemia adquirida, que es un trastorno sanguíneo que hace que el cuerpo produzca en exceso un tipo de hemoglobina.

Esta producción en exceso puede producirse tras el consumo abusivo de medicamentos como la benzocaína, fármaco que consumió la mujer un día antes para aliviar un dolor de muela.

Para contrarrestar el efecto de sangre azul, los doctores le administraron un antídoto llamado azul de metileno que en pocos minutos le quitó los síntomas.