Implementa en China reconocimiento facial en aulas

En la escuela secundaria N°11 de Hangzhou en China se implementó en una de sus aulas la implementación facial, llamada "asistentes del profesor" que registra si el alumno está poniendo atención o no en las clases, afirmó el medio de comunicación Sina News.

El sistema se conforma de tres cámara instaladas sobre el pizarrón del salón, que identifican expresiones faciales de los alumnos. Si el alumno no está prestando atención a la clase, las cámaras avisarán a un aparato que tendrá el profesor.

"No me atrevo a distraerme, ya que las cámaras que fueron instaladas en las aulas son como si un par de ojos misteriosos me observaran constantemente" señaló un estudiante del instituto.

El director del colegio afirmó que este sistema no invade la privacidad del alumno, porque solo registra el movimiento de los estudiantes y añadió que pronto se implementará en toda la escuela.

Cabe señalar que no es la primera vez que China incursiona en el reconocimiento facial, ya que en sus calles existen por lo menos 170 millones de cámaras con este sistema, que ayuda al sistema policiaco y conocer si una persona tiene antecedentes penales.