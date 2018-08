Imágenes satelitales revelan construcción de más misiles norcoreanos

Mundo - 31/07/2018 08:47 a.m.

Notimex - Militares de alto nivel de las dos Coreas mantuvieron conversaciones para reducir la tensión en la península en momentos en que las agencias de inteligencia de Estados Unidos señalaron que Pyongyang podría estar construyendo nuevos misiles.

La reunión se desarrolló en la aldea de la tregua fronteriza de Panmunjom, para discutir las formas de implementar la parte militar del acuerdo de la cumbre de abril entre los líderes de ambos países, a fin de reducir las tensiones y mejorar los lazos transfronterizos.

El general de división Kim Do-gyun encabezó la delegación surcoreana de cinco miembros, mientras que el lado norcoreano estuvo representada por el teniente general An Ik-san, reportó la agencia surcoreana de noticas Yonhap.

"Hay un dicho que dice: Las semillas no crecerán bien cuando no son cuidadas. Creo que para cosechar un buen grano se requiere tiempo y esfuerzo", indicó Kim al inicio de los diálogos.

A través de la Declaración de Panmunjom del 27 de abril, las semillas ya fueron plantadas, añadió, apuntando que al juntar sus cabezas para mantener unas deliberaciones serias, pese al calor sofocante, se podrá, sin duda, obtener una buena cosecha este otoño.

Kim se refería a la declaración de la cumbre que instó a las dos Coreas a detener los actos hostiles y buscar las maneras de aliviar las tensiones y "eliminar prácticamente el peligro de la guerra".

Por otra parte, de acuerdo con informes de prensa, imágenes satelitales recientes de Corea del Norte muestran que estaría desarrollando un nuevo misil en las mismas instalaciones donde fabricó su primer proyectil capaz de alcanzar Estados Unidos

"La evidencia reciente, que incluye imágenes tomadas por satélites en las últimas semanas, indica que se está trabajando en al menos uno, incluso dos ICBM (misiles balísticos intercontinentales) de combustible líquido, en un gran complejo de investigación en Sanumdong, cerca de Pyongyang", revelaron funcionarios del gobierno estadounidense.

La revelación se produce días después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, admitiera en una audiencia en el Congreso que Pyongyang continuaba produciendo materiales nucleares.

El pasado 12 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un acordaron la "desnuclearización" de Corea del Norte en una cumbre histórica celebrada en Singapur.

Para algunos funcionarios y expertos estadounidenses no es sorprendente que Pyongyang continúe fabricando armas porque, a su entender, Kim no hizo ninguna promesa sobre el tema en la cumbre con Trump, señaló el diario The Washington Post.