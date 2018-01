Iguanas caen congeladas de los árboles en Florida por intenso frío

AP - Hace tanto frío en Florida las iguanas se están cayendo de sus perchas en árboles en los suburbios.

El Servicio Nacional de Meteorología en Miami dijo que las temperaturas cayeron por debajo de 5 grados Celsius (40 Fahrenheit) el jueves por la madrugada en partes del sur de Florida. Eso es lo suficientemente frío para inmovilizar a las iguanas verdes comunes en los suburbios de Miami.

El columnista del Palm Beach Post Frank Cerabino colocó en Twitter una foto de una iguana yaciendo bocarriba junto a su piscina. WPEC-TV colocó fotos de una iguana en similar posición en un camino en el condado Palm Beach.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx