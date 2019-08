Huawei presenta su propio sistema operativo para competir con Android

Huawei presentó su propio sistema operativo para smartphones, HarmonyOS, que podría reemplazar a Android si las sanciones de Estados Unidos al gigante tecnológico chino le impiden acceder al programa desarrollado por Google

EFE - El gigante tecnológico chino Huawei presentó hoy su sistema operativo propio, llamado HarmonyOS, con el que plantea una alternativa al Android de Google ante las perspectivas de que la guerra comercial China-EE.UU. le dejen sin poder utilizarlo para sus dispositivos.



En la primera jornada de la Conferencia de Desarrolladores 2019, que organizó la empresa en Dongguan (en el sudeste de China), Huawei acabó con meses de rumores y especulaciones, y presentó esta plataforma, sobre la que pretende construir su propio ecosistema de software.



En el evento, el consejero delegado de la división de consumo de Huawei, Richard Yu, indicó que contar con un sistema operativo propio es necesario para afrontar los futuros retos de la era del internet de las cosas.



Yu aseguró que algunas de las características de HarmonyOS ya se habían implantado en algunos de sus teléfonos inteligentes de alta gama y en otros aparatos.



Con su nueva plataforma, que será de código abierto, Huawei pretende que la experiencia de usuario sea fluida en todos sus dispositivos.



Por ahora, según medios especializados, el primer dispositivo en funcionar con HarmonyOS será un televisor de Honor, la segunda marca de Huawei.



El pasado 30 de julio, durante la presentación de los resultados semestrales de Huawei, su presidente, Liang Hua, reiteró que, "si EE.UU. nos permite utilizar Android, siempre será nuestra preferencia, pero si no, tenemos la capacidad de desarrollar nuestro sistema operativo y su ecosistema".



No obstante, en aquel momento Liang mantuvo el misterio sobre el hoy desvelado HarmonyOS al ser preguntado si ya estaba listo y si los teléfonos lanzados en los próximos meses lo incorporarían: "Ya verán con sus propios ojos cómo de preparados estamos en su momento".



Las informaciones sobre el sistema operativo propio de Huawei -que la empresa llevaría años desarrollando, según la prensa local- comenzaron a aumentar después de que en mayo Washington incluyese a la compañía en una lista negra al considerarla un peligro para su seguridad nacional y vetase sus negocios con empresas estadounidenses.



Este veto fue levantado temporal y parcialmente en junio, como parte de la tregua comercial firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.



No obstante, el recrudecimiento de las disputas arancelarias entre Pekín y Washington deja en el aire el futuro de la relación entre Huawei y Google.



Si el veto se mantiene en pie, los nuevos dispositivos de Huawei no podrán acceder a Google y tampoco usar las aplicaciones desarrolladas por la empresa estadounidense, como Google Play Store.