Hoteles marcados por la tragedia

EFE - Solo 24 horas después de que una habitación de hotel haya sido limpiada tras ser testigo de la muerte violenta de uno o varios de sus huéspedes vuelve a estar a disposición del público. Y es que, en la mayoría de los casos, la trágica historia que esconden no trasciende, lo que permite que el cliente disfrute de una placentera estancia entre bombones, sábanas de algodón y baños de espuma. Dicen que ojos que no ven corazón que no siente, ¿no?

Hay viajeros, sin embargo, que movidos por el morbo, buscan a conciencia adentrarse en este tipo de experiencias -singulares y un tanto aterradoras-, para meterse en la piel de una víctima que, tiempo atrás, perdió la vida en ese mismo escenario.

Para ellos, descubrirnos el lado más amargo de algunos de estos espacios en los que, en estas fechas próximas al Día de Muertos y a la popular fiesta de Halloween.

- Entre los casos más recientes que se han registrado está el que se produjo recientemente en el hostal El Cairo de Sevilla, en la calle Reyes Católicos de la capital hispalense, en el que dos turistas franceses de 21 y 23 años pactaron su suicidio quemando carbón de barbacoa en una papelera y sellando los orificios de aire del baño. Ambos, aficionados a teorías esotéricas, llegaron a la ciudad andaluza el pasado 12 de octubre con la idea de disfrutar aquí de sus últimos días de vida.

- También el Hotel Reyes Católicos de Madrid lleva esa cruz. En la madrugada del 2 de julio de 1998, Fernando Alberto Rivero Vélez perpetró un doble homicidio en el descansillo del establecimiento, con una escopeta de cañones recortados. El objetivo era robar a sus víctimas: Rubén Darío Vallína, de 20 años y recepcionista del hotel; y de Juan Ignacio Arranz, huésped de 37 años de edad.

- El Hotel Mandalay Bay de Las Vegas se hizo famoso el 1 de octubre de 2017 por alojar en una habitación del piso 32 a Stephen Paddock, que asesinó a 58 personas e hirió a más de doscientas mientras disfrutaban del festival al aire libre Route 91 Harvest. Posteriormente, el autor del tiroteo se quitó la vida en esta misma habitación del hotel.

- El Hotel Cecil de Los Ángeles también registra en su expediente un trágico episodio: la muerte de la joven canadiense Elisa Lam. Su cuerpo fue encontrado por el equipo de mantenimiento del hotel -sin signos de violencia- en una cisterna ubicada en la azotea, después de que varios huéspedes se quejaran del mar sabor del agua del grifo. Pero he aquí el misterio: una grabación muestra las últimas imágenes de Lam en el ascensor del hotel con un extraño comportamiento, paranoica y con un ataque de pánico. No había restos de droga en su organismo y no parecía sufrir ninguna enfermedad mental por lo que las autoridades no pudieron esclarecer lo sucedido.

- En Ámsterdam, los viajeros más morbosos pueden alojarse en el Hotel Prons Hendrik, donde el famoso músico de jazz Chet Baker, tras una gira de conciertos, se recluyó en una habitación para lanzarse al vacío desde su ventana en 1988.

- También el famoso dj Tim Bergling, más conocido como Avicii, se quitó la vida el pasado 20 de abril utilizando el cristal de una botella rota. El escenario elegido por el artista de 28 años fue el resort Muscat Hills, en Mascate (Omán).

- El Hotel Beau Rivage de Ginebra fue el escenario de la muerte por apuñalamiento de la emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Sisi, el 10 de septiembre de 1898. Casi 100 años después, apareció muerto en la bañera de su habitación 317 el político alemán Uwe Barschel.

- También el hotel Chelsea de Nueva York es conocido por su trágico pasado. Aquí, el músico inglés Sid Vicious, miembro de los Sex Pistols, apuñaló a su novia, Nancy Spungen, que murió desagrada en el baño de la habitación el 12 de octubre de 1978.

- El hotel Le Chambard, en la región de Alsacia, también fue testigo del suicidio por ahorcamiento del popular chef estadounidense Anthony Bourdain, de 61 años, que se quitó la vida el pasado 8 de junio.

- Y terminamos en el prestigioso Hotel Hilton de Londres, donde el pasado 15 de enero de 2018 se confirmó el fallecimiento de la cantante Dolores O´Riordan, vocalista de la banda de rock The Cranberries, en la bañera de su habitación por intoxicación de alcohol.

Personas, todas ellas, que cruzaron el umbral de la puerta para disfrutar de un descanso que se convirtió en eterno. Después, cada hotel decide: poner en valor su estigma o, simplemente, esperar a que el tiempo haga su labor y borre las secuelas de la trágica historia que acogió.