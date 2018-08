"Hot water challenge" causa quemaduras a joven

Redacción

Por:

Kyland Clark es un adolescente de 15 años que sufrió quemaduras de segundo grado luego de que un amigo imitara un peligroso desafío viral con él.

La cadena de noticias Fox señaló que el amigo de Clark vio en redes sociales un desafío viral conocido como "hot water challenge" (el reto de agua caliente), en el que una persona debe beber agua hirviendo con un popote o arrojársela sobre el cuerpo.

Mientras Clark dormía, su amigo decidió bromear lanzándole agua hirviendo.

"La piel se me cayó del pecho y luego me miré al espejo y la piel se me desprendía y de mi cara también" señaló el adolescente.

El joven sufrió quemaduras de segundo grado en espalda, pecho y rostro.

Las autoridades hicieron un llamado para no replicar este desafío ya que pone en riesgo la salud y la integridad de las personas.