Hombre usaba Tinder para conocer y asesinar mujeres

Danuel Drayton fue acusado de matar a una mujer de Nueva York a la que conoció por medio de Tinder.

Al ser entrevistado, el acusado señaló que unas voces en su cabeza lo obligaron a hacerlo.

Durante la entrevista Drayton recordó haber estrangulado hace dos semanas a Samantha Stewart, una enfermera de Queens, y que escuchó voces en su cabeza que le obligaron a hacerle daño.

"En realidad ella me gustaba. No quería matarla. Me dijeron que ella tenía que morir", dijo Drayton.

Drayton fue detenido en Los Ángeles luego de que intentará asesinar a una mujer después de agredirla sexualmente.

Oficiales reportaron el detenido confesó haber asesinado al menos a cinco mujeres en los estados de Connecticut y Nueva York, a quienes buscaba y conocía a través de Tinder y otras apps de citas.

"Soy un pasajero en mi propio cuerpo", dijo Drayton. "Se trata de control mental; usan armas de energía directa en mi contra para controlar mi mente", agregó.

También confesó que después de cada crimen limpiaba la escena pero que intencionalmente dejaba algo para que lo relacionaran con él porque quería ser atrapado. (Con información de Daily Mail)