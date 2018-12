Hombre termina con hongos en los pulmones tras oler sus calcetines

Por: Redacción



Un hombre residente de China fue hospitalizado de urgencia luego de ser ingresado por problemas respiratorios.

El paciente confesó a los médicos que se volvió ´adicto´ a oler sus calcetines sucios diarios por lo que al estudiar su radiografía se encontró que había inhalado esporas fúngicas que se crearon en sus zapatos.

La infección por hongos es un problema crítico de salud y podría incluso provocar la muerte.

Sin embargo, el hombre se encuentra recuperándose aunque se informó que su estado aún es débil.

Fungus is smoked to the lungs by sniffing the socks worn by myself and it is diagnosed as severe lung infection by X-ray examination, it is still treating in hospital as a major matter of emer https://t.co/SVnn0Ounze pic.twitter.com/pcDzfU7oeA