Hombre se suicida tras envenenar a sus hijos

Un hombre identificado como Óscar Efraín Blanco de 30 años envenenó a sus tres hijos y luego se suicidó.

El hecho ocurrió la mañana de este 5 de octubre en la comunidad de La Fortuna en el municipio de El Corpus, Choluteca, zona Sur de Honduras.

Aparentemente el hombre decidió envenenar a sus hijos con gramoxone (un herbicida), el cual estaba disuelto en una malteada.

De acuerdo a los medios de comunicación locales, Blanco tomó esta decisión tras darse cuenta que la madre de sus hijos, quien se fue a España ya tenía nueva pareja.

Los pequeños respondían a los nombres de Óscar Eduardo (11), Maynor Josué (9) y Óscar Efraín de 6 años de edad.

Este domingo 6 de octubre, pobladores de la comunidad dieron el últimos adiós a los pequeños y su padre.

De acuerdo con el Heraldo de Honduras, la madre de los menores identificada como Elizabeth Zepeda fue contactada y dijo estar destrozada y no poder soportar el dolor de haber perdido a sus pequeños a quienes dejó al cuidado de su pareja.

En su cuenta de Facebook que después eliminó, la mujer realizó una publicación indicando lo siguiente:

"Hijos míos me dejan un vacío enorme en mi corazón. No sé cómo voy a poder vivir sin ustedes, mi vida sin ustedes no será la misma ¿Qué voy hacer sin ustedes cuando regrese? y saber que nunca los volveré a ver".

Sin embrago, Elizabeth Zepeda indicó que no regresará a Honduras.