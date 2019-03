Hombre revela qué tan peligrosa es una mujer ¡por sus uñas!

Por: Redacción





Un hombre de 26 años de edad, afirma que las unas de una mujer revelan si es una "psicópata", e incluso hizo una guía que explica cómo el color, la forma y la longitud indican lo peligrosa que ésta puede ser.

El originario de California proclama tener el secreto para saber que una mujer es difícil, buena o mala, y todo con ver sus uñas, informó Daily Mail.

Marwan Alteir, está convencido de su investigación, y base a ello armó un libro de seis páginas para demostrar su argumento.

El hombre ha compartido videos con la investigación que hizo el cual ha llamado Nails Survival Guide 101 y Nails At First Sight, en las redes sociales, y se ha vuelto viral, acumulando miles de "me gusta" y muchos comentarios malos de parte de las mujeres.

Rocky twitteó clips de su libro el 26 de febrero que dice: ¿Cansado de perseguir a la chica equivocada? Acabo de descubrir que tu chica podría ser psicópata. ¿Quieres saber las señales antes de hacer esa inversión? Mi libro "Nails At First Sight" te ayudará ".

Luego incluyó dos videos que mostraban su "guía de supervivencia infalible" para que sus "bros" [los hombres] sepan en qué se están metiendo con las chicas.

Rocky rompe su argumento en tres partes: color, forma y longitud.

Él dice que la combinación de estas tres cosas puede decirle a un hombre todo lo que necesita saber sobre una perspectiva femenina.

El color:

Dice, es la cosa más importante, pues es el factor que más puede decirte acerca de una chica. Incluye imágenes de lo que él considera " tonos de color seguros ", los cuales son colores naturales como transparentes, beiges, rosados, bronceados y verdes.

"Garantizado para estar seguro, puedes dormir con dos ojos cerrados, no tienes que sostener tus bolas mientras duermes, y puedes esperar el desayuno en la mañana", dice sobre las mujeres que usan dichos tonos.

Luego, argumenta, existen los " colores cautelosos " estos incluyen blanco, negro y una manicura francesa.

Los " colores peligrosos ", según Rocky, son el rojo, naranja y amarillo.

"Por favor, 'bros', les ruego, obtengan un seguro de salud si van a salir de fiesta o salir con ella", dice, antes de agregar que las uñas amarillas son las más espeluznantes del grupo.

"Si ella tiene el coraje de obtener uñas amarillas, tiene el coraje de cortar tus pelotas", se expresa.





La forma:

"Las formas son iguales al estado de ánimo. Así que los que me mantendría alejado es el 'pico de la montaña ', el stirletto y la punta de flecha ", dice, señalando un diagrama de los tres estilos más puntuales.

"No son afilados por ninguna razón. dice. Están jodiendo armas. Armas de destrucción masiva. Están destinados a lastimarte", añade.

También incluye otras formas en la página, aunque no explica su importancia. Sin embargo, está claro que ha hecho su investigación porque cubre 12 formas de uñas, incluidas cuadradas, ovaladas, redondeadas, almendra, bailarina y lápiz de labios.

El tamaño:

"Las chicas siempre dicen que el tamaño no importa. Incorrecto. El tamaño importa", dice.

Las mujeres con " uñas regulares" tienden a ser básicas y seguras.

Las chicas con "uñas medianas" son un poco más peligrosas. Tienen autos muy desordenados y les gusta tomarse vacaciones con hombres viejos.

Las mujeres que tienen "uñas largas" te están dando una señal de advertencia. Señalando que éstas mujeres solo beben tequila y Hennessy, tienen un ex en la cárcel y son buenos para hacer twerking (perreo). Tiene una terrible destreza y puede usar sus uñas como armas, concluye.





Desde que Rocky compartió sus hallazgos, sus videos se vieron 4.6 millones de veces y obtuvieron un cuarto de millón de "me gusta".

También ha habido miles de comentarios, y aunque hay muchas que no les parece su "investigación", hay otras que dicen que su opinión es correcta y muestran sus propias uñas para demostrarlo.

"Creé esta investigación para proteger a mis hermanos de todo el mundo. Necesitan saber en qué se están metiendo", dijo.

"Tengo bastante confianza en mi investigación, pero como dije, los resultados pueden variar. De hecho, comencé la guía en 2018 alrededor del verano. Sabía exactamente lo que quería hacer y cómo quería presentarlo, pero obtener los datos fue la parte más difícil".

Dicha investigación se realizó con 20 amigos varones de él y 10 hombres extraños.

"Les mostré cada uno de ellos diagramas e imágenes. Si más de un hombre dijera lo mismo acerca de un clavo en particular, iría en el libro", agregó.