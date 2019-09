Hombre realiza tiroteo en centro comercial de Illinois, EUA

Por: Redacción





Un hombre causó pánico al ingresar manejando una camioneta negra a un centro comercial en Illinois, Estados Unidos.

De acuerdo con los testigos que fueron sorprendidos en el centro comercial, el conductor de la camioneta comenzó a disparar dentro del centro comercial Schaumburg.

El FBI informó a través de la cuenta de Twitter que estaban al tanto de la situación y se encontraban colaborando con la policía local.

Agregaron que no había una amenaza para la seguridad pública.

#FBI Chicago is aware of the incident at Schaumburg Mall and is assisting local law enforcement as requested. There is no threat to public safety.