Hombre pierde anillo de compromiso en desagüe; policía lo busca

El momento más romántico para un hombre terminó siendo una pesadilla tras perder frente a su pareja el anillo en una rejilla de desagüe, ahora la Policía de Nueva York los busca para devolverles la joya

Por: Redacción



El Departamento de Policía de Nueva York está buscando a una pareja cuya propuesta de matrimonio en pleno Times Square salió mal.

De acuerdo con publicaciones de la dependencia en redes sociales, el hombre estaba realizando la propuesta de matrimonio a su novia cerca de la medianoche cuando, por la emoción, dejó caer el anillo por una rejilla.

Minutos después, la pareja pidió a los policías que les ayudaran a encontrar la argolla, siendo localizada después de que ellos habían dejado la zona.

Dado a que los agentes no tenían forma de contactarlos, fue que decidieron buscarlos a través de las redes sociales.

"¡Tenemos su anillo!", se lee en el tweet que publicó la Policía de Nueva York junto a la foto del anillo, el cual además de haberlo encontrado también fue limpiado.

A pesar de este accidente, existió un final feliz, ya que la mujer respondió que "sí" a la propuesta de su amado.

(Con información de RT)