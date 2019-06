Hombre perro busca ser la primera persona 'transespecie'

Mundo - 11/06/2019 10:30 a.m.

Por: Redacción





En el mundo también hay personas que se sienten animales, gente que practica el Puppy Play como un hombre que desde hace cinco años se siente humano y a la vez canino.

Lleva un collar con su nombre a todas partes, se cubre la cara con una máscara y hasta ladra.

Un centenar de personas ya practican el Puppy Play y cada vez son más.

Los cachorros humanos tienden a ser hombres, homosexuales, tienen interés en vestirse con cuero, usar capuchas como perros, disfrutar de interacciones táctiles como frotarse el estómago o hacer cosquillas en las orejas, jugar con juguetes, comer fuera de los tazones. Y a menudo están en una relación con sus "manejadores" humanos.

Un hombre llamado Tom, desea señalar que el puppy play es algo más que simples atuendos, se trata de que se le dé que se acepte para comportarse de una manera que se sienta natural, incluso primordial.

"No te preocupas por el dinero, la comida o el trabajo", dice Tom.

"Es solo la oportunidad de disfrutar la compañía de cada uno en un nivel muy simple".

El descubrimiento de Tom del Puppy Play se produjo gradualmente. Sabía que le gustaba dormir con un collar, tenía un fetiche por la ropa ceñida (lycra, goma, incluso pantalones cortos para ciclismo extravagantes) y luego vino un traje zentai dálmata que encontró en eBay.

"No diría que fue el catalizador, pero fue la gota la que rompió la espalda del camello", dice Tom. "Entonces tuve este momento de pánico porque un cachorro sin collar es un perro callejero; no tienen a nadie que los cuide. Comencé a chatear con Colin (su dueña) en línea y se ofreció a cuidarme. Es algo triste decirlo, pero no hay amor del corazón para Colin, pero lo que tengo es alguien que está ahí para mí y estoy feliz con eso".

El psiquiatra Carl Jung argumentó que nuestras mentes conscientes contienen arquetipos intuitivos, emocionales, de sensaciones y pensamiento. ¿Los hombres atraídos por el Puppy Play simplemente están explorando su yo intuitivo? "Absolutamente", dijo.

Las personas que practican el Puppy Play con otros hacen sus propias reuniones, a las cuales las llaman "Puppy Partys'.

"Se trata de un desorden personal, un desorden afectivo", asegura el psicólogo Iván Pérez.