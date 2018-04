Hombre pensionado es golpeado luego de pedir su salario

Redacción - Dumitru Niculae, un hombre pensionado de 66 años fue agredido brutalmente por dos personas en Rumania.

Las cámaras de seguridad captaron el momento que se dio en el subterráneo de peatones de Brasov, informa Daily Mail.

Niculae trabajaba para uno de los agresores, según la víctima pidió a su jefe el pago del salario por sus servicios, pero este se negó y más tarde lo atacó con ayuda de un amigo.

Los atacantes identificados como Mircea Mihai Constantin, de 23 años, y Ceplinsche Adrian, de 18, golpearon a Niculae en la cabeza hasta que perdió el conocimiento, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital de inmediato.

A pesar de la grave agresión sus heridas fueron relativamente menores: fractura de nariz y algunos dientes rotos. Tras recuperarse, pudo Dumitru explicar lo ocurrido.

"Trabajé para él. Aunque soy viejo, todavía tengo que trabajar para ganarme la vida. Cuando pedí el dinero que me debía, él me golpeó. Traté de defenderme, pero no pude. Hoy soy demasiado viejo, no me quedan fuerzas", dijo el hombre.

Los agresores actualmente se encuentran detenidos.

Sin embargo algunos activistas conmovidos por la historia, aportaron el dinero necesario para el tratamiento de Niculae, así como otros donaron ropa y pagaron el alquiler de su piso por todo un año.