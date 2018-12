Hombre expulsa un enorme coágulo de sangre tras ataque de tos

ADN40 - El pasado martes el portal de internet médico The New England Journal of Medicine sorprendió a sus lectores, luego de publicar la imagen de un coágulo con una forma insólita que un paciente de 36 años con insuficiencia cardíaca arrojó al toser.

El paciente ingresó a cuidados intensivos por problemas cardíacos, por lo que los médicos implantaron un Impella, un aparato de asistencia ventricular, y se inició un tratamiento anticoagulación.

Posteriormente el paciente sufrió de un ataque de tos en el que expulsó un coágulo con la forma exacta del árbol bronquial derecho.

El hombre falleció una semana después por las complicaciones que presentó por su enfermedad cardíaca.

"Durante un ataque extremo de toser, el paciente expectoró espontáneamente un molde intacto del árbol bronquial derecho", menciona la publicación sobre la historia del paciente.

A 36-year-old man was admitted to the ICU with an acute exacerbation of chronic #heartfailure. After a ventricular assist device was placed & anticoagulation therapy initiated, hemoptysis developed, and he expectorated a cast of the right bronchial tree. https://t.co/QfqeqwWzXt pic.twitter.com/nXW201rjCT