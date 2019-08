Hombre es asesinado con "espada samurái" a plena luz del día

Por: Redacción





La policía arrestó a un sospechoso de apuñalar a plena luz del día a un hombre con un arma descrita como una "espada samurái", en la ciudad alemana de Stuttgart.

Los testigos llamaron a la policía después del ataque, que ocurrió durante una discusión entre ambos.

Un portavoz de la Policía Local describió el asesinato como "extraordinario y horrible", informa Die Welt.

De acuerdo con las versiones de los testigos, los dos hombres discutían, y el presunto agresor le preguntaba repetidamente a la víctima "¿Por qué has hecho eso?" después de lo cual agarró la espada y apuñaló al sujeto. La razón de su conflicto aún se desconoce.

A través de redes sociales circulan varios videos, donde se ve al atacante apuñalando a la víctima en el suelo varias veces, luego le corta el brazo y huye de la escena del crimen en una bicicleta.

Las autoridades, quienes explicaron que la víctima y su verdugo habían compartido piso y se conocían, ahora están investigando el uso y la reproducción de los videos, ya que hacerlo está prohibido por la ley alemana.

