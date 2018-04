Hombre envuelto en bandera de EUA trepó una grúa

ADN40 - Un hombre semidesnudo envuelto en una bandera estadounidense escaló una grúa de construcción de 60 metros de altura en Hollywood, Los Ángeles, en la cual permaneció cerca de tres horas tras negarse a bajar ante la vista atónita de cientos de espectadores.

Las personas que presenciaron el evento reportaron que por un momento, pensaron que se trataba de la grabación de alguna película por lo cual no dieron mayor importancia al suceso en un inicio, sin embargo al darse cuenta que el hombre gritaba incoherencias al aire, decidieron grabarlo y reportarlo a las autoridades.

Dozens of people watching the crane climber along the Hollywood walk of fame @NBCLA pic.twitter.com/miEnVBCQSg