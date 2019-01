"Hands off Venezuela de inmediati!"; Maduro reta a Trump en inglés

Durante una conferencia desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro se dirigió en inglés a su par de Estados Unidos Donald Trump, provocando risas entre los presentes

Agencias - Venezuela sigue en la lupa del mundo por los últimos acontecimientos en donde varios países no reconocen a Nicolás Maduro como el legitimo presidente de esa nación, mientras le muestran apoyo al líder político Juan Guaidó.

Una de las acciones que se tomó a principios de esta semana fue de parte de Estados Unidos el cual anunció nuevas sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, con la intención de impedir a Nicolás Maduro desviar activos de Venezuela hasta que el poder pueda ser transferido a un gobierno de transición.

La reacción de Nicolás Maduro fue asegurar que había dado órdenes de iniciar acciones legales contra Estados Unidos.

"Con Venezuela no te metas. Hand offs Venezuela. Donald Trump, hands offs Venezuela. ¡De immediati!". De esta manera, el presidente venezolano quiso advertirle a su par norteamericano que "saque sus manos" del país "inmediatamente".

El raro inglés de Maduro, durante una conferencia en el Palacio de Miraflores, provocó risas entre los presentes.

Al ver y escuchar las risas de los espectadores, Maduro continuó"¿No se dice inmediaty?", dijo, e insistió: "¡Inmédiaty!". "Not that way Donlad Trump", agregó. "¡Intervencionismo en Venezuela, no!".

Concluyendo el jefe de estado venezolano aseguró que Washington está al frente "del golpe de Estado y del intervencionismo en Venezuela. Si nos quieren destruir, no lo vamos a permitir".

Estados Unidos ha dicho que contempla todas las opciones para ayudar a resolver la crisis de Venezuela y a su líder opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente la semana pasada y recibió el reconocimiento de varios países del mundo.