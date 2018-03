Hallan serpiente con dos cabezas y dos corazones

Redacción

El increíble hallazgo de una serpiente de dos cabezas ha dado la vuelta al mundo a través de Internet, un criador de serpientes oriundo de Florida, Estados Unidos, la persona que descubrió el ejemplar.

El sujeto llevó al inusual animal a una clínica veterinaria especializada en el cuidado de animales exóticos, fue ahí donde, tras una radiografía se determinó que el animal contaba con dos corazones, dato impactante dado que en otros casos similares es usual ver que ambas cabezas comparten un sólo corazón.

Se dice que después de la radiografía, los médicos veterinarios optaron por efectuar un ultrasonido con el fin de corroborar que ambos corazones fuesen funcionales, posteriormente se confirmó que ambos bombeaban sangre tras rastrear el flujo sanguíneo.

Los veterinarios aseguran que tras alimentarla se percataron de que sólo una de las cabezas comía, mientras que la otra solo observaba. Según ellos esta conducta es positiva para el animal, debido a que se han dado casos en los que ambas cabezas se atacan entre si para pelear por la comida.

Sin embargo, la especialista Lauren Thielen, asegura que el poseer dos tubos digestivos podría llegar a dificultar su supervivencia debido a que esto podría derivar en déficit nutricional.

