Hallan muerta a modelo tras destapar red de pedofilia

ADN40 - La conductora y modelo, Natacha Jaitt, fue hallada muerta durante la madrugada de este sábado 23 de febrero luego de denunciar una red de pedofilia en la que estaban involucrados periodistas, políticos y famosos argentinos.

De manera preliminar, los forenses declararon que los resultados de la autopsia revelaron que la modelo falleció debido a una sobredosis de alcohol y cocaína; cabe destacar que hace casi 10 meses Jaitt comenzó a recibir amenazas de muerte en su contra por revelar información sobre la red de pedofilia.

Esto la llevó a publicar un tuit en el que mencionaba: "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden este tuit", sin embargo el tuit fue borrado.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si existen personas involucradas en la muerte de Natacha.