Hace dos "chuzas" al mismo tiempo impresionantemente

Mundo - 28/12/2018 11:54 a.m.

Por: Redacción



Un hombre logró dos "chuzas" jugando boliche en dos carriles por separados y pero al mismo tiempo.

Orion Woodard, de 30 años edad de New Jersey en los Estados Unidos, sostuvo una bola de boliche en cada mano para realizar el impresionante acto.

El hombre puede hacer varios trucos, pero su habilidad para derribar todos los pinos en dos carriles al mismo tiempo, podría ser su mejor truco, informó Daily Mail.

En un video que se ha difundido por medio de las redes sociales, se puede ver al hombre entre los dos carriles y lanza ambas bolas de bolos con precisión desde cada mano, al mismo tiempo.

"Siempre me gusta que me desafíen, así que cuando empecé a jugar bolos con amigos, me desafiarían a hacer trucos al azar y luego se convirtió en algo cada semana", comentó.

Su cuenta de Instagram está llena de varios videos que muestran sus impresionantes habilidades.