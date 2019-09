Graban batalla a muerte entre jaguar y cocodrilo

Ambos animales lucharon hasta la muerte en una feroz pelea en un río brasileño

Mundo - 10/09/2019 11:21 a.m.

Por: Redacción





Este es el increíble momento en que un jaguar y un pequeño cocodrilo lucharon hasta la muerte después de que el temible gato grande saltara a 10 pies de un árbol.



El fotógrafo de vida salvaje Kevin Dooley, de 58 años, observó cómo el jaguar atacaba al pequeño cocodrilo.

Dooley dijo que el jaguar "nunca apartó la mirada" del caimán que nadaba en el río en Pantanal, Brasil.

Después de una hora de espera, Kevin dijo que el gato, "que se mantuvo tan callado como cualquier otra cosa", se abalanzó sobre el caimán cuando comenzó a nadar hacia un árbol".

"Fue increíble verlo. El jaguar saltó al agua y luchó con el caimán, y finalmente lo mató", dijo.

Luego lo arrastró hasta el árbol, como si hubiera conseguido su cena.

"Me dejó sin palabras, el jaguar nunca apartó su mirada del caimán en el río, no podía creer que todo sucediera frente a mí".

Kevin, de Albuquerque, Nuevo México, pudo capturar algunas imágenes del momento.

"Es una de esas cosas que esperas que no suceda cuando estás descansando los brazos de la cámara, porque lo estuve mirando a través de una lente todo el tiempo. Honestamente, nunca he visto algo así, y he estado tomando fotos de animales durante mucho tiempo".