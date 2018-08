Gobierno de EUA espía a civiles en vuelos nacionales

Azteca América - Los comisarios aéreos federales han estado monitoreando en secreto a pasajeros aéreos estadounidenses e informando sobre su comportamiento en vuelo considerado sospechoso, incluso si esos individuos no tienen vínculos conocidos con el terrorismo, dijo la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

Bajo un programa confidencial, previamente no divulgado, llamado "Cielos tranquilos" (Quiet Skies, en inglés), la TSA ha encargado desde 2010 investigadores para identificar a los pasajeros sospechosos debido a historiales de viaje u otros factores y realizan observaciones secretas de sus acciones, incluyendo comportamientos tan comunes como sudar copiosamente o usar el baño repetidamente, ya que vuelan entre los destinos de Estados Unidos.

El Boston Globe reveló por primera vez la existencia del programa 'Cielos tranquilos' el domingo. En respuesta a las preguntas, el vocero de la TSA, James O. Gregory, ofreció más detalles sobre los orígenes y objetivos del programa, y lo comparó con otras actividades policiales que les piden a los oficiales que vigilen de cerca a las personas o áreas vulnerables a la delincuencia.

"No somos diferentes al policía de la esquina que se coloca allí porque hay una mayor posibilidad de que algo suceda", dijo Gregory. "Cuando estás en un avión a 30,000 pies". . . tiene sentido poner a alguien allí".

La TSA se negó a proporcionar información completa sobre cómo se seleccionan los individuos para 'Cielos tranquilos' y cómo funciona el programa.

Según la TSA, el programa utiliza registros de viaje y otra información para identificar a los pasajeros que estarán sujetos a controles adicionales en los aeropuertos y observados en vuelo por los comisarios aéreos que informan sobre sus actividades a la agencia.

"El programa analiza la información sobre los patrones de viaje de un pasajero teniendo en cuenta toda la imagen", dijo Gregory, y agregó que "una línea adicional de defensa para la seguridad de la aviación".

La iniciativa plantea nuevas preguntas sobre la privacidad de los estadounidenses de a pie a medida que realizan viajes de rutina dentro de Estados Unidos y sobre el amplio alcance de la red por parte de las fuerzas de seguridad, ya que busca mantener a salvo los viajes en avión.

Gregory dijo que el programa no seleccionó a los pasajeros por motivos de raza o religión y que no debería considerarse una vigilancia porque la agencia no escucha, por ejemplo, las llamadas de los pasajeros ni sigue a las personas señaladas en los aeropuertos exteriores.