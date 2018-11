Gigantesco centauro camina por Francia

Una colosal criatura mitológica detuvo el tráfico de la ciudad de Toulouse

Por: Artoriasse encuentra invadida por colosales criaturas mitológicas, pueselcaminó por lasde la ciudad rosa.

Este nuevo "personaje" es de la compañía La Machine, el cual es protagonista de un espectáculo que dura 4 días.

Mide 14 metros de altura y pesa 47 toneladas, además para manejarlo y darle vida, se ocupan de 16 personas.

The Machine es una compañía de teatro callejero fundada en 1999 y dirigida por François Delaroziere.

Este evento llamado "The Guardian of the temple", quien interpreta al mito de Ariane, se llevará a cabo del 1 al 4 de noviembre

Durante su paso por las calles de la ciudad de Toulouse, Astérion estará acompañado por una gigantesca araña.