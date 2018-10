Genial método aplican jóvenes para ganar en máquina de juego

Los jóvenes ganaron el premio mayor del juego 'Deal or No Deal', luego de usar un truco inteligente en el Centro Zone Bowling en Australia

Un grupo de adolescentes han descubierto un método genial para ganar un juego llamado 'Deal or No Deal', basado en un programa de televisión, y el cual seguramente tú también lo has jugado más de una vez.

Los jóvenes ganaron el premio mayor del juego 'Deal or No Deal', luego de usar un truco inteligente en el Centro Zone Bowling en Australia.

En un video se ve como el grupo de amigos juegan en la maquinita y graban la pantalla del juego desde sus celulares.

En la pantalla se ve revelados 16 maletines, cada uno con puntos entre 1 y 800. Después los maletines se cierran y barajan rápidamente.

Un ojo promedio no puede seguir la velocidad rápida de los maletines en movimiento, pero los adolescentes astutos revisan las imágenes que habían filmado desde sus celulares y lo van viendo en cámara lenta para encontrar el maletín ganador. Tuvieron solo unos cuantos segundos para descubrirlo antes de que se les acabara el tiempo.

Los jugadores comienzan a seleccionar los maletines con puntos más bajos y evitan sellar el trato hasta que quede el caso ganador final.

Los adolescentes ganaron miles de boletos después de jugar una serie e intercambiaron sus vales en el mostrador por un juego de Jenga.

El programa de 'Deal or No Deal' se emitió en Australia entre 2003 y 2015. El popular programa se emitió por primera vez en el Reino Unido en 2005, su versión estadounidense, también se transmitió ese año en NBC, mientras que en México llegó en 2006, bajo la conducción de Héctor Sandarti con el nombre "Vas o no vas".